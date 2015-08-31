Apple и Boeing разработают гибкую электронику для армии США
Пентагон выделит $75 млн на проект по созданию гибкой электроники для военных.
Министерство обороны США профинансирует FlexTech Alliance в виде консорциума с 162 высокотехнологичных компаний, в том числе Boeing, Apple и Lockheed Martin, а также университетов и других заинтересованных групп, сообщает Hi-News.ru.
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FlexTech Alliance займется разработкой и производством так называемой гибкой гибридной электроники для интеграции с различными материалами. Эту электронику можно будет растягивать, скручивать или сгибать для использования в обшивке самолетов, кораблей и других системах вооружения.
Кроме этого, солдаты также смогут носить ее на своем теле. Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что новая технология позволяет использовать гибкие материалы для создания электроники следующего поколения.
В оборонном ведомстве США отметили, что быстрое развитие новых технологий заставляет Пентагон сотрудничать с частными компаниями, а не разрабатывать большую часть технологий самостоятельно.
Напомним, инженеры Boeing разработали лазерную пушку для уничтожения дронов.