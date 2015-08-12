Facebook запустит приложение, которое будет присылать оповещения о новостях на телефон пользователя

Это позволит Facebook усилить свои позиции на рынке новостных медиа, сообщает издание The Verge со ссылкой на Business Insider, передает ZN.UA.

Приложение позволит пользователю выбрать источники, новости из которых его интересуют, и задать темы, в рамках которых ему хотелось бы получать свежую информацию.

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После того, как приложение заметит новость, которая отвечает заданным параметрам, оно пришлет на телефон пользователя сообщение длиной до 100 символов.

Все сообщения, которые будут рассылаться приложением от Facebook, будут содержать ссылки на сайты, на которых публикуется новость.

Ранее социальная сеть Facebook ввела новую функцию, которая позволяет бизнес-страницам отправлять личные сообщения пользователям сети. Эта функция будет доступна в системе обмена сообщениями и будет работать как автономная платформа в рамках программы Messenger от компании