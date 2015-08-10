NASA создало видео детального рельефа Цереры

На видео продемонстрирован кратер глубиной около 4 км и диаметром 90 км с расположенными в нем белыми пятнами неизвестной природы, а также гора в форме пирамиды высотой более 6 км, передает Lenta.ru.

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Ранее ученые полагали, что высота горы равняется 5 км, но новые данные со станции Dawn позволили ученым пересмотреть свои представления о ее высоте.

Также на видео показаны и другие особенности рельефа Цереры, в частности пара больших бассейнов с многочисленными трещинами, расположенных в южном полушарии карликовой планеты, и большой ударный кратер, центр которого находится к югу от экватора.

Станция Dawn достигла Цереры 6 марта этого года. Ожидается, что 13 августа аппарат NASA приблизится к карликовой планете на расстояние 1,5 тыс. км. Станция была запущена 27 сентября 2007 года с помощью ракеты-носителя Delta-2 с космодрома на мысе Канаверал в США. Стоимость проекта составляет около $500 млн.

Церера открыта в 1801 году итальянцем Джузеппе Пиацци и названа в честь древнеримской богини плодородия. Диаметр космического объекта составляет 950 км, что делает его самым крупным небесным телом в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.