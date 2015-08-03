Соцсеть "ВКонтакте" отключила ссылки на Instagram
17:33, 03 августа 2015Наука и IT
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Социальная сеть "ВКонтакте" отключила ссылки на сайт Instagram - теперь они отображаются только в виде текста, кликнуть на них нельзя.
"Вконтакте" отключил ссылки на сайт Instagram / techno.bigmir.net
"Да, мы их (ссылки на Instagram) перестали подсвечивать, но не вырезаем. Они также у себя ссылки не подсвечивают. Синхронизацию не трогаем", - сообщил изданию TJ операционный директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов, передает Би-би-си.
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Ранее он заявлял, что соцсеть может в какой-то момент ужесточить политику относительно конкурирующих продуктов.
"Вконтакте" отключила ссылки на Instagram спустя две с половиной недели после запуска своего аналога - фотоприложения Snapster. Согласно статистике Google Play, приложение было скачано от 100 до 500 тыс. раз.
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