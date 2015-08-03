Соцсеть "ВКонтакте" отключила ссылки на Instagram

"Да, мы их (ссылки на Instagram) перестали подсвечивать, но не вырезаем. Они также у себя ссылки не подсвечивают. Синхронизацию не трогаем", - сообщил изданию TJ операционный директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов, передает Би-би-си.

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Ранее он заявлял, что соцсеть может в какой-то момент ужесточить политику относительно конкурирующих продуктов.

"Вконтакте" отключила ссылки на Instagram спустя две с половиной недели после запуска своего аналога - фотоприложения Snapster. Согласно статистике Google Play, приложение было скачано от 100 до 500 тыс. раз.