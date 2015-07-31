Facebook показал дрон для раздачи бесплатного интернета (видео)

Дрон получил название Aquila. Он получает энергию от солнечных батарей, весит меньше автомобиля при размахе крыла, сравнимом с размахом крыла лайнера Boeing-737, и может оставаться в воздухе на протяжении нескольких месяцев, передает Медуза.

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Также в Facebook удалось добиться высокой скорости передачи данных с дрона на поверхность с помощью лазеров. В настоящее время компании удалось добиться скорости передачи данных в 10 гигабит в секунду.

I'm excited to announce we’ve completed construction of our first full scale aircraft, Aquila, as part of our... Posted by Mark Zuckerberg on 30 липня 2015 р.

Согласно концепции Facebook, дроны, раздающие интернет в труднодоступных местах, будут летать на высоте более 18 тысяч метров — то есть выше воздушных коридоров гражданских самолетов. Предполагается, что дроны смогут находиться в воздухе без посадки на протяжении трех месяцев.

Помимо Facebook схожие проекты по обеспечению доступа к интернету в труднодоступных районах планируют запустить Google (компания рассматривает вариант использования специальных воздушных шаров) и частная космическая компания SpaceX. В случае SpaceX речь идет о запуске большого количества спутников на орбиту Земли.