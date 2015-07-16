Первый отель, где работают роботы открылся в Японии

В настоящее время в японском отеле, который получил название Henn-na, работают 10 механических гуманоидов: 3 администратора на ресепшен, 4 швейцара, 2 горничные и гардеробщик, пишет "Моя планета". Однако пока персонал отеля составляют не только роботы, в нем также работают 10 людей. При этом специалисты планируют, что в будущем роботы будут выполнять в Henn-na 90% всех работ.

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Данные роботы были разработаны компанией Koroko, которая сумела придать бездушным машинам человеческий облик. К примеру, роботы, работающие на ресепшене, выглядят как милые молодые японские девушки. Они умеют дышать, моргать, устанавливать зрительный контакт с собеседников, владеют несколькими интонациями, а также свободно говорят на японском, китайском, корейском и английском языках.

После регистрации на ресепшене гостей Henn-na ждет встреча с роботом-портье (подобный есть пока только в отеле Yotel в Нью-Йорке), который с легкостью доставит вещи до нужной комнаты.

Кроме того, в японском робоотеле также есть роботы, отвечающие за приготовление кофе, уборку, доставку свежего белья и прочего. Для вызова нужного робота в номер гостям нужно всего лишь нажать пару кнопок на планшете, который выдается каждому посетителю отеля, со специально установленным программным обеспечением.

Как передает издание Engadget, при этом и сам отель построен по последнему слову техники: на дверях в номерах используется технология распознавания лиц, а в самих комнатах установлены системы определения температуры тела людей, чтобы выставить в помещении наиболее подходящую для гостя температуру. Плюс к этому Henn-na использует солнечную энергию и прочие энергосберегающие методы. Владельцы отеля считают, что так они смогут снизить расходы и держать цену за номер в робоотеле на приемлемом уровне.

Пока необычный отель не очень большой: в нем всего 2 этажа и 72 номера. Однако уже через год владельцы планируют увеличить количество комнат в два раза. Несмотря на высокий технологический уровень гостиницы, цены на проживание в отеле весьма доступные для Японии: $60 за ночь в одноместном номере и $153 за размещение в трехместном.

Если идея окажется удачной и отель будет пользоваться популярностью, специалисты планируют и дальше развивать робоотели и построить еще около тысячи подобных гостиниц по всему миру.