В Японии клиентов банка будут обслуживать роботы
14:54, 03 февраля 2015Наука и IT
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В японском банке The Bank of Tokyo — Mitsubishi UFJ начнут работать человекообразные роботы.
REUTERS
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.
Андроиды NAO с тремя пальцами, разработанные французской фирмой Aldebaran Robotics SA, достигают 58 сантиметров в высоту и весят 5,4 килограмма. Они отвечают на вопросы клиентов банка, могут поддерживать беседу на 19 языках, а также распознавать человеческие эмоции, анализируя мимику.
Читайте такжеВ Нидерландах изобрели роботов, которые будут защищать аэропорты и поля от птиц - СМИ«Я могу помочь вам обменять валюту, перевести деньги за рубеж, открыть счет в банке, а также объяснить принцип работы банкомата», — говорит робот.
По информации издания, роботы выйдут на работу в апреле этого года.
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