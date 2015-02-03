В Японии клиентов банка будут обслуживать роботы

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

Андроиды NAO с тремя пальцами, разработанные французской фирмой Aldebaran Robotics SA, достигают 58 сантиметров в высоту и весят 5,4 килограмма. Они отвечают на вопросы клиентов банка, могут поддерживать беседу на 19 языках, а также распознавать человеческие эмоции, анализируя мимику.

Читайте такжеВ Нидерландах изобрели роботов, которые будут защищать аэропорты и поля от птиц - СМИ«Я могу помочь вам обменять валюту, перевести деньги за рубеж, открыть счет в банке, а также объяснить принцип работы банкомата», — говорит робот.

По информации издания, роботы выйдут на работу в апреле этого года.