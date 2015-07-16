НетОсобомуСтатусуДонбасса: хэштег против закона о децентрализации вышел в тренды Twitter

В украинском сегменте Twitter набирает популярность хэштег #НетОсобомуСтатусуДонбасса.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Пользователи соцсети за небольшой период времени смогли вывести его на первое место.

Корреспонденты используют хэштег для того, чтобы Верховная Рада Украины не приняла решение о закреплении особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины.

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По мнению многих, это приведет к значительному ухудшению безопасности, социальной и экономической ситуации в государстве, а также будет способствовать интеграции террористов "ЛНР" и "ДНР" в органы власти. Кроме того, боевики будут иметь решающий голос в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины.