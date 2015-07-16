СМИ: особый статус Донбасса будет закреплен в Конституции

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника, президент Украины перевнес в Верховную Раду проект изменений в Конституцию, в котором была переписана одна норма: тезис о закреплении статуса оккупированных районов была перенесена из переходных положений Закона о внесении изменений в Конституцию в переходные положения Конституции, то есть в тело Основного закона Украины.

"Для внесения изменений в эту норму в будущем, нужно будет пройти полную процедуру внесения изменений в Конституцию, которая предусматривает две сессии Верховной Рады и 300 голосов для окончательной редакции", - отметил собеседник.

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Согласно информации, соответствующие изменения произошли в процессе визита в Украину Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

По информации УП, профильный комитет уже поддержал предложенные президентом изменения.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Совета Оксана Сыроед подтвердила на своем Фейсбуке, что на депутатов "оказывается давление" с целью заставить их проголосовать за эти изменения.

"В эти часы и минуты осуществляется огромное давление на народных депутатов со стороны международного сообщества для того, чтобы "ДНР" и "ЛНР" получили особый статус в нашей Конституции. Аргументирует необходимостью "продемонстрировать выполнение Минских договоренностей", - отметила она.

В эти часы и минуты осуществляется безумное давление на народных депутатов со стороны международного сообщества для того, чтобы «ДНР» и... Posted by Oksana Syroyid on Wednesday, July 15, 2015

Как сообщал УНИАН, в заключительных и переходных положениях проекта закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», внесенного в Верховную Раду Украины президентом Украины Петром Порошенко отмечается, что «Особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом».