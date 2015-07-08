Ученые выяснили, что игра в "Тетрис" помогает справиться с посттравматическим стрессом

Британские ученые предложили использовать «Тетрис» для профилактики развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Результаты проведенного исследования опубликованы в журнале Psychological Science, а коротко о нем сообщается в New Scientist, передает Lenta.ru.

Исследователи поставили эксперимент, чтобы проверить, как сеанс игры в «Тетрис» повлияет на навязчивые воспоминания о травмирующем событии. Группе из 56 человек предложили посмотреть записи различных стрессовых ситуаций. Спустя день испытуемых снова пригласили в лабораторию. Им показали отдельные кадры из тех же роликов, чтобы оживить воспоминания, затем половина группы провела 12 минут за игрой в «Тетрис», а вторую половину оставили в течение того же срока сидеть, ничего не делая.

Во время следующей недели было выявлено, что к тем, кто двигал блоки в «Тетрис», вспоминания о просмотренных тревожных видео приходили на 51 процент реже, чем к тем, кого оставили без игры.

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Ученые предположили, что головоломка наподобие «Тетриса», которая требует от мозга постоянной обработки зрительной информации, создает в нем своего рода «когнитивную блокаду». Она уменьшает силу визуального компонента травмирующего воспоминания. В результате человек помнит о произошедшем и может описать, что случилось, но при этом его реже посещают яркие навязчивые образы трагедии. При выборе игры исследователи опирались на другие работы, которые подтвердили, что «Тетрис» требует постоянного визуального внимания. Они отметили, что головоломку можно заменить развлечениями похожего типа, вроде Candy Crush Saga.

Опыт британцев стал продолжением эксперимента, который та же группа поставила в 2009 году. Тогда авторы исследования установили, что количество навязчивых воспоминаний о травмирующем событии сократилось после того, как испытуемые поиграли в «Тетрис» спустя четыре часа после пережитого. Исследователи исходили из того, что память о любом событии формируется в течение приблизительно шести часов после того, как оно произошло, и в этот период на нее легче всего повлиять. Но, как они отметили, начать игру в течение этого срока не всегда реально.

Сейчас группа проверяет лечебный эффект от «Тетриса» на пациентах, пострадавших в автомобильных авариях. В дальнейшем ученые планируют выяснить, насколько длительные сеансы необходимы для профилактики ПТСР и насколько продолжителен эффект от лечения.