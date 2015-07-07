На 50% меньше: GoPro показала новую видеокамеру для активного отдыха

Компания GoPro Inc., известная своими видеокамерами для активного отдыха серии HERO, анонсировала выпуск модели HERO4 Session, которая на 50 процентов меньше и на 40 процентов легче в сравнении с обычной HERO4. Об этом сообщает в пресс-релизе производителя, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Основным преимуществом новинки считается прочный влагонепроницаемый корпус, который позволяет использовать камеру почти в любых, даже в самых экстремальных условиях без дополнительного защитного бокса.

Устройство также обладает еще двумя качественными отличиями. Так, HERO4 Session управляется всего одной кнопкой и к ней не потребуется покупать специальные держатели. Владельцы более старых камер GoPro смогут использовать уже имеющиеся крепления.

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В сопроводительной речи к выпуску новинки генеральный директор и основатель компании отметил, что перед инженерами GoPro на этот раз стояла амбициозная задача создать самую маленькую, легкую и удобную камеру, которую можно будет называть HERO.

HERO4 Session снимает видео в формате 1080 строк с частотой 60 кадров в секунду, 720 строк с частотой 100 кадров в секунду и 1440 строк с частотой 30 кадров в секунду. Камера позволяет делать 8-мегапиксельные фотографии, поддерживает серийную съемку фото и Time Lapse (когда камера делает по кадру в определенный промежуток времени).

Камера обладает полным функционалом GoPro HERO4 и настраивается через приложение мобильное GoPro App или пульт дистанционного управления Smart Remote, который можно приобрести отдельно.