Японский метеоспутник "Химавари-8" передал на Землю первые фотографии

Способный предупреждать о стихийных бедствиях японский метеоспутник "Химавари-8", выведенный на орбиту в октябре прошлого года, передал на Землю первые фотографии.

Первые цветные изображения были переданы в контрольный центр около 11:30 по местному времени (05.30 по киевскому времени), сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт Главного метеорологического агентства Японии.

Метеоспутник "Химавари-8", что в переводе означает "подсолнух", значительно превосходит своих предшественников по точности наблюдения и скорости аналитических операций. Данные о тайфунах и грозовых облаках в районе Японского архипелага будут собираться с частотой один раз в 2,5 минуты. Цветные изображения позволят специалистам отличить обычные горные облака от вулканического газа, что даст им возможность собрать более точную информацию и спрогнозировать извержение.

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В настоящее время спутник обращается на рабочей орбите в 36 тысяч километров от Земли и после нескольких тестов заменит своего предшественника "Химавари-7".