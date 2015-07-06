NASA назвало сроки восстановления работы станции New Horizons

Об этом сообщается на сайте NASA, передает Lenta.ru. Выяснение причин случившегося 4 июля показало, что сбои в работе станции не заключаются в неисправностях ее оборудования и программного обеспечения, а связаны с труднообнаруживаемой временной ошибкой в последовательности команд, направленных зонду для его подготовки к непосредственному пролету около Плутона.

Читайте такжеПлутон оказался "пятнистым" на цветных снимках с New Horizons (фото)

В дальнейшем подобные команды NASA отправлять New Horizons не собирается.

Отмечается, что неполадки минимальным образом скажутся на планах по исследованию Плутона. В настоящее время, как отмечают ученые, станция находится на расстоянии более 4,8 млрд км от Земли, а сигналы до нее доходят за 4,5 часа.

4 июля станция New Horizons начала работу в безопасном режиме, перейдя под управление резервного бортового компьютера. Связь с зондом была потеряна на 81 минуту, а на Землю научные и телеметрические данные в этот период перестали поступать.

Основной задачей программы New Horizons является изучение карликовой планеты Плутон и ее спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, как предполагается, соберет данные о возможном наличии магнитосферы у Плутона, составе атмосферы и строении его поверхности, а также взаимодействии с Хароном.

Станция New Horizons 14 июля на скорости около 14 км/с приблизится к Плутону на минимальное расстояние - 12,5 тыс. км. На это время придется пик исследовательской работы. Миссия New Horizons должна завершить работу в середине 2020-х.