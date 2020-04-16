Исследователи в Антарктиде рассказали, как живут во время пандемии COVID-19 в мире

Последствия вспышки коронавируса на станции будут катастрофическими с учетом только одного врача и небольшого медицинского кабинета.

Группа австралийских исследователей уже длительное время находится в Антарктиде, куда пока не добрался коронавирус.

Хотя в работе ничего не меняется: ученые наблюдают за климатическими изменениями, фиксируют на камеру морских птиц и присматривают за станцией, ученые констатируют, что «сейчас тревожное время для каждого», пишет Science alert.

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По их словам, тревога мотивирована незнанием того, что происходит за пределами ледового материка. Последний участник летней экспедиции покинул станцию в феврале, когда стремительное распространение коронавирус в мире было уже очевидным.

«Никто никогда не слышал о COVID-19, когда мы покинули Австралию в октябре, однако это начало влиять на антарктическую программу в начале января», – поясняют изданию ученые.

Ученые делятся, что последствия вспышки коронавируса на станции будут катастрофическими с учетом только одного врача и небольшого медицинского кабинета.

На ледяном континенте размещены около 70 активных антарктических баз, зимой там проживает около 1000 человек, а летом их количество увеличивается до 4 тысяч. Австралийское антарктическое подразделение насчитывает 89 членов экипажа на четырех своих станциях. Команда хорошо подготовлена к длительной зимы, но мировая пауза из-за пандемии готовит новые вызовы.

Пока ученые настроены оптимистично. У них есть большие запасы фильмов, сладостей и интернет, не говоря уже о морских слонах прямо у порога.

Исследователи отмечают, что пока не чувствуют того хаоса, который царит в остальном мире: «Влияние COVID-19 на научные исследования здесь, вероятно, будет наиболее ощутимым следующего лета».

Кроме того, предполагают, что ряд научных проектов, запланированных на лето, придется отложить.

Как сообщал УНИАН, одноразовый карантин не остановит распространение коронавирусной инфекции в мире, а социальная дистанция будет нужна вплоть до 2022 года, чтобы предотвратить переполнение больниц.