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Магнитные бури в апреле 2020: самые опасные дни, как уберечься

06:51, 29 марта 2020
Наука и IT
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В апреле магнитное возмущение придется на 15 число / ua.depositphotos.com

Появился долгосрочный прогноз магнитных бурь на ближайшее 28 дней. Специалисты рассказали, ждать ли украинцам метеоудара накануне Пасхи 2020.

Геомагнитные возмущения будут беспокоить Землю и Украину в частности 15 апреля, на предпасхальной неделе. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитные бури в апреле: когда нас ждут опасные дни накануне Пасхи

Во втором месяце весны геомагнитный шторм придется на 15 апреля, но он не будет дотягивать до уровня магнитной бури G1. Речь идет о желтом уровне опасности — геомагнитном возмущении.

Календарь магнитных бурь на апрель 2020 / tesis.lebedev.ru

При таком прогнозе украинцам в принципе нечего бояться. Но геомагнитные колебания перед Пасхой 2020 будут ощущаться метеозависимыми людьми. 

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Пожилым людям и метеочувствительным следует помнить, что магнитные бури и возмущения оказывают на их состояние неблагоприятное воздействие. Некоторые чувствуют недомогание и слабость и накануне дня метеоудара.

Поэтому, чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:

  • накануне метеоудара и во время хорошо высыпаться;
  • не переедать, отказаться от жирной пищи;
  • не пить алкоголь;
  • отказаться от кофе и заменить его травяными чаями;
  • отказаться от интенсивных тренировок;
  • больше гулять на свежем воздухе.

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