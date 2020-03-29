Магнитные бури в апреле 2020: самые опасные дни, как уберечься
Появился долгосрочный прогноз магнитных бурь на ближайшее 28 дней. Специалисты рассказали, ждать ли украинцам метеоудара накануне Пасхи 2020.
Геомагнитные возмущения будут беспокоить Землю и Украину в частности 15 апреля, на предпасхальной неделе. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Магнитные бури в апреле: когда нас ждут опасные дни накануне Пасхи
Во втором месяце весны геомагнитный шторм придется на 15 апреля, но он не будет дотягивать до уровня магнитной бури G1. Речь идет о желтом уровне опасности — геомагнитном возмущении.
При таком прогнозе украинцам в принципе нечего бояться. Но геомагнитные колебания перед Пасхой 2020 будут ощущаться метеозависимыми людьми.
Как уберечься от влияния магнитных бурь
Пожилым людям и метеочувствительным следует помнить, что магнитные бури и возмущения оказывают на их состояние неблагоприятное воздействие. Некоторые чувствуют недомогание и слабость и накануне дня метеоудара.
Поэтому, чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:
- накануне метеоудара и во время хорошо высыпаться;
- не переедать, отказаться от жирной пищи;
- не пить алкоголь;
- отказаться от кофе и заменить его травяными чаями;
- отказаться от интенсивных тренировок;
- больше гулять на свежем воздухе.