Разработчики научили Facebook узнавать человека по снимку со спины

Программа при "угадывании" действует аналогично людям, узнающих знакомых со спины, пишет "Новое время" со ссылкой на New Scientist.

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Для этого искусственный интеллект анализирует жесты, одежду, прическу и конституцию тела определенного человека на уже знакомых ему снимках. После эти особенности используются для опознания человека на других фото.

"Мы используем много подсказок. У людей есть много отличительных черт, даже со спины. Например, Марка Цукерберга (глава Facebook - НВ) очень легко узнать, он всегда в серой футболке", - пошутил Ян ЛеКун, глава отдела искусственного интеллекта соцсети.

Для обучения нейронной сети разработчики использовали 40 тыс. фотографий с хостинга Flickr. На некоторых снимках лица были четко видны, а на других - нет. Натренированная нейросеть правильно называла уже знакомого ей человека на снимке, где не видно его лица, в 83% тестов.