Facebook обеспечил бесплатным интернетом миллиард человек

С учетом пользователей Малави на настоящий момент число тех, кто получил возможность пользоваться интернетом благодаря этой инициативе, достигло миллиарда. Об этом сообщил на своей странице в соцсети гендиректор Facebook Марк Цукерберг, пишет Лента.ру.

Бесплатный доступ предоставляется к таким сервисам, как Wikipedia и Facebook, а также к различным ресурсам с информацией о здравоохранении и возможностях трудоустройства через специальное приложение. Реализация данной инициативы стала возможной благодаря партнерству социальной сети с местными операторами TNM и Airtel Malawi.

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«Предоставлять людям бесплатный доступ в сеть — правильная вещь. Мы продолжим подключать все больше жителей и стран и не остановимся до тех пор, пока каждый человек в мире не сможет подключиться к интернету», — написал Цукерберг.

Internet.org в настоящее время помимо Малави запущен в 10 государствах: Гватемале, Колумбии, Гане, Замбии, Танзании, Кении, Индии, Бангладеш, Индонезии и на Филиппинах. Число людей, впервые воспользовавшихся интернетом благодаря этой инициативе, оценивается в более чем девять миллионов, а количество сервисов, доступных бесплатно, превысило сотню.

Кроме этого, основатель крупнейшей соцсети представил проектное изображение модели беспилотника Aquila, который в будущем должен раздавать интернет с неба, и несколько его характеристик. Планируется, что такой летательный аппарат сможет покрывать сетью территорию площадью 40-80 квадратных километров. Размах его крыла составит 42 метра, а высота полета — 18-27 километров.

В августе 2013 года Цукерберг запустил фонд Internet.org, в который входят также Ericsson, Nokia, Samsung, Opera Software, Qualcomm и ряд других компаний. Его основной целью является предоставление бесплатного доступа к интернету для пяти миллиардов человек по всему миру (в основном, речь идет о населении бедных африканских стран).