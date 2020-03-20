Мойте руки: Google посвятил дудл Игнацу Земмельвейсу (фото, видео)

Земмельвейса считают "отцом гигиены рук".

Google посвятил свой очередной дудл по праву выдающемуся врачу – Игнацу Земмельвейсу. Это венгерский акушер-гинеколог, которого считают основателем асептики и отцом гигиены рук. Тема, как никогда, актуальна сегодня, ведь именно мытье и дезинфекция рук могут в первую очередь спасти человека от заражения коронавирусом Covid-2019.

Кто такой Игнац Земмельвейс

Земмельвейс родился 1 июля 1818 года и умер в психиатрической больнице 13 августа 1865 года.

Врач известный введением стандартов дезинфекции рук во время акушерской помощи.

Почему Google дудл посвящен Игнацу Земмельвейсу

По данным Всемирной организации здравоохранения, тщательное мытье рук является ключевым способом предотвращения распространения коронавируса.

ВОЗ рекомендует частое мытье рук с мылом и водой или использование дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе.

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20 марта 1847 года Земельвейс подчеркнул важность наличия чистых рук, когда работал в родильном доме в Вене. Он требовал, чтобы все врачи дезинфицировали свои руки раствором из хлорированного извести.

Напомним, сегодня, когда весь мир борется с коронавирусом, а ВОЗ объявила пандемию, мытье рук является важной составляющей этой борьбы.