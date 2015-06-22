BBC: В Apple ответили на претензии певицы Свифт

В Apple пересмотрели свою политику в сфере выплаты музыкантам за прослушивание их песен в сервисе Apple Music. Компания будет выплачивать деньги за прослушивание песен во время трехмесячного периода, сообщает BBC Украина.

Для пользователей в течение этого периода прослушивание останется бесплатным.

"Мы следим за дискуссией всю последнюю неделю. Мы хотим, чтобы артисты получали деньги за свою музыку, и когда мы слышим их жалобы, то принимаем их во внимание. Твит Тейлор [Свифт] высказал единое мнение по этому вопросу, и мы решили изменить [правила]", - сказал старший вице-президент Apple по интернет-решениям и сервисам Эдди Кью.

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Он не уточнил, сколько именно будут получать музыканты в этот период. После того, как сервис начнет работать по платной подписке, компания будет перечислять музыкантам около 70% от выручки.

Ранее певица Тейлор Свифт заявила, что ее альбом "1989" будет недоступен в новом сервисе Apple Music. "Три месяца - это слишком долгий срок для работы даром, и это несправедливо", - заявила исполнительница.

Apple Music предлагает бесплатное использование сервиса в течение 3 месяцев для тех, кто подпишется на его услуги.