Почувствуй себя дальтоником: в Google Chrome появилась необычная функция

Нововведение предназначено в первую очередь для разработчиков.

В Google Chrome появилась функция, показывающая веб-страницы глазами дальтоников и слабовидящих.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил один из сотрудников Google Маттиас Биненс.

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Нововведение предназначено в первую очередь для разработчиков. При включении специального режима просмотра в окне браузера меняются цвета и резкость изображения, что позволяет понять, как видят конкретную веб-страницу дальтоники или люди с плохим зрением.

Благодаря этим данным можно настроить параметры отображения содержимого таким образом, чтобы слабовидящим было проще его воспринимать.

Разработчики могут найти новую функцию через вкладку Developer Tools («Инструменты разработчика»). Выбрав ее, нужно последовательно перейти по пунктам меню More Tools («Дополнительные инструменты»), Rendering и Emulate Visual Deficiencies.

К слову, средство проверки контрастности и функция имитации дефицита цветового зрения есть в браузере Firefox от Mozilla.

New accessibility feature in @ChromeDevTools: simulate vision deficiencies, including blurred vision & various types of color blindness. 🔥



Find out how people with vision deficiencies experience your web app, and resolve contrast issues you didn’t even know you had! pic.twitter.com/QKLQmEhhMM — Mathias Bynens (@mathias) March 10, 2020

Как сообщал УНИАН, Всемирную конференцию разработчиков Google в Калифорнии (Google I/O) решено отменить из-за угрозы распространения коронавируса.