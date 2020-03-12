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Почувствуй себя дальтоником: в Google Chrome появилась необычная функция

20:12, 12 марта 2020
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил один из сотрудников Google Маттиас Биненс.

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Нововведение предназначено в первую очередь для разработчиков. При включении специального режима просмотра в окне браузера меняются цвета и резкость изображения, что позволяет понять, как видят конкретную веб-страницу дальтоники или люди с плохим зрением.

Благодаря этим данным можно настроить параметры отображения содержимого таким образом, чтобы слабовидящим было проще его воспринимать.

Разработчики могут найти новую функцию через вкладку Developer Tools («Инструменты разработчика»). Выбрав ее, нужно последовательно перейти по пунктам меню More Tools («Дополнительные инструменты»), Rendering и Emulate Visual Deficiencies.

К слову, средство проверки контрастности и функция имитации дефицита цветового зрения есть в браузере Firefox от Mozilla.

Как сообщал УНИАН, Всемирную конференцию разработчиков Google в Калифорнии (Google I/O) решено отменить из-за угрозы распространения коронавируса.

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