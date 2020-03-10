Во времена динозавров дни на Земле были на полчаса короче

Ученые сделали такой вывод, проанализировав окаменелость, которой около 70 миллионов лет.

Окаменевшая ракушка из позднего Мелового периода указала ученым на то, что 70 миллионов назад Земля делала один оборот вокруг своей оси на полчаса быстрее, чем сегодня. Это подтверждает предположение, которое было сделано ранее с помощью астрономических моделей.

Как пишет Newsweek, ученые сделали свои выводы, проанализировав кольца ежедневного роста древнего моллюска. Используя различные техники оценок и определения дат, они смогли посчитать количество дней в году и даже определить изменения в количестве света на протяжении одного дня. Результаты исследования выявили, что год во времена динозавров длился 372 дня. Это на неделю дольше, чем сейчас. Вдобавок, дни динозавров были почти на полчаса короче.

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«У нас есть около 4-5 точек данных в день. И это нечто, что почти никогда нельзя получить в геологической истории. Мы можем фактически оценить, каким был день 70 миллионов лет назад. И это довольно удивительно», - сказал аналитик-геохимик из Vrije Universitei Нилс де Винтер.

Исследователи говорят, что хоть астрономические модели прогнозировали вероятность, что дни 70 миллионов лет назад были короче, чем сегодня, новое исследование стало наиболее точным подсчетом продолжительности года в позднем Меловом периоде.