Ученые заметили признаки начала нового глобального вымирания на Земле

Морской вид, который смог выжить во время событий 66 миллионов лет назад, снова ведет себя так, будто готовится к катастрофе.

История имеет тенденцию к повторению. Поэтому человечеству следует уделять большее внимание следам времен, когда последний раз все живое на Земле почти вымерло. На этом настаивает команда ученых, которая обнаружила убедительные доказательства того, что новое массовое вымирание уже началось на нашей планете.

На первый взгляд, работа ученых может показаться размытой и такой, что касается других видов. Она сравнивает современные кораллы с их древними родственниками. Но разбирая зашифрованные сообщения прошлого, данные обнаружили жуткие параллели между судьбой современных видов и тех, которые исчезли вместе с динозаврами, - пишет Newsweek.

«Когда мы наконец свели все это в кучу и увидели результаты, для меня настал момент, когда волосы на шее стали дыбом», - сказал морской биолог Дэвид Грубер из Городского университета Нью-Йорка.

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«Я подумал: Господи, кораллы делают то же самое, что и далеко в прошлом», - добавил он.

Коралловые рифы, которые объединяют различные виды рыб и других морских существ, уничтожаются нагреванием океанов, связанным с климатическими изменениями. Больше половины рифов в мире погибли за последние 30 лет. Исследование выявило, что коралловые виды, которые сейчас гибнут, очень похожи на те, которые исчезли 66 миллионов лет назад во времена массового вымирания на Земле.

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Ученые не просто нашли сходство между видами. Они также выяснили, что современные кораллы, которые до сих пор процветают в глубоководных районах, - это тот самый вид, который смог избежать вымирания миллионы лет назад.

«Кораллы переходят в этот режим перед катастрофой. Думаю, это очень мощный сигнал», - сказал Грубер.