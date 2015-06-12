Во Франции начали продавать "умный купальник", предотвращающий солнечные ожоги

В купальник вмонтирован специальный сенсор, который регистрирует температуру воздуха и сопоставляет ее с информацией о типе кожи владелицы. Если женщина долго находится на солнце, то программа отсылает на смартфон уведомление о том, что ей стоит нанести солнцезащитный крем или спрятаться в тень, передает 5 канал со ссылкой на The Telegraph.

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Есть также отдельная версия программы под названием Valentines, которая отправляет сообщение на телефон тому, кто пришел на пляж вместе с владелицей "умного купальника", чтобы он/она нанесли ей крем. По словам основательницы Spinali Design Мари Спинали идея создать такой купальник пришла к ней, когда она увидела, как незнакомая девушка обгорела на пляже.

В то же время, как сообщает The Daily Mail, компания анонсировала создание "умного купальника" еще в мае, а в продажу он поступил на этой неделе. Стоит купальный костюм от 149 евро.

Spinali Design реализует также пляжные полотенца с таким же сенсором за 99 евро. Кроме этого, в скором времени они обещают выпустить купальные костюмы для детей со встроенной GPS-системой, которая позволит родителям следить, как далеко их дети отошли от них.