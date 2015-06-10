СМИ: Ученые создали "запаховые карты" мегаполисов

Пока представлены обонятельные ландшафты Лондона и Барселоны, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Washington Post.

Запахи сложно фиксировать, анализировать и представлять в наглядной форме. Для решения этой проблемы ученые начали с составления словаря запахов, прибегнув к помощи волонтеров со всего мира. Жителей Амстердама, Глазго, Эдинбурга, Памплоны, Ньюпорта и Нью-Йорка попросили отправиться в специальные «обонятельные прогулки» по улицам родного города, и записать все запахи, которые встречались им на пути. Все слова, упомянутые двумя и более добровольцами, были внесены в словарь.

Затем ученые проверили на эти слова все геотегированные посты по Лондону и Барселоне в социальных сетях и уже на основе этих данных построили карты.

В Лондоне ярко проявился контраст между запахами «выбросов» (выхлопные газы, бензин, пыль), преобладающими у магистралей, и природными ароматами (цветы, трава, почва), сконцентрированными в парках и зеленых зонах. Запахи животных (кошек, собак, лошадей, скунсов) представлены в парках и зоопарках. Видно, что запаховая карта Барселоны куда более благоприятна для человека, чем лондонская: природа - ощущается там гораздо сильнее бензина и выхлопных газов.

Читайте такжеВ Москве снова пахнет гарьюХотя многие урбанисты и работники муниципальных служб работают над улучшением визуального облика городов, запаховый ландшафт пока не привлекал их внимания. Однако обоняние играет важную роль в поведении и здоровье людей, и совершенствование обонятельных ландшафтов должно стать приоритетной градостроительной задачей, считают авторы исследования.