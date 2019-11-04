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В США испытали новейший космический корабль Starliner (видео)

18:59, 04 ноября 2019
Наука и IT
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Испытания продлились менее двух минут / скриншот

Об этом сообщается в Twitter НАСА.

На тестовой площадке на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико проверку прошли системы эвакуации.

Корабль стартовал в 15:15 по киевскому времени. Испытания, которые продлились менее двух минут, прошли штатно. Starliner поднялся на высоту 1,3 километра, где у него сработали парашюты и отделилась капсула, в которой должен находиться экипаж. После этого капсула совершила плавное приземление.

Сейчас инженеры займутся анализом всех параметров, полученных во время теста. Во время предыдущего теста имитировалось спасение экипажа Starliner из воды в сложных условиях.

Starliner предназначен для доставки людей и грузов к космическим станциям на земной орбите. Его первый полет к Международной космической станции должен пройти в беспилотном режиме 17 декабря. Корабль способен доставить в космос до четырех человек, а также оставаться пристыкованным к станции 210 дней.

Как сообщал УНИАН, Boeing сделала еще один шаг на пути к запуску пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner, проведя успешные испытания его системы парашютов.

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Теги: #США#космический корабль