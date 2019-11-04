В США испытали новейший космический корабль Starliner (видео)

Starliner поднялся на высоту 1,3 километра, где у него сработали парашюты и отделилась капсула.

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.

Об этом сообщается в Twitter НАСА.

На тестовой площадке на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико проверку прошли системы эвакуации.

Корабль стартовал в 15:15 по киевскому времени. Испытания, которые продлились менее двух минут, прошли штатно. Starliner поднялся на высоту 1,3 километра, где у него сработали парашюты и отделилась капсула, в которой должен находиться экипаж. После этого капсула совершила плавное приземление.

.@BoeingSpace’s #Starliner spacecraft soared through a critical safety milestone in a major test of its launch abort system this morning. Lots of data analysis ahead, but we are one big step closer to flights with crew! pic.twitter.com/VDWSRt0g34 — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) November 4, 2019

Сейчас инженеры займутся анализом всех параметров, полученных во время теста. Во время предыдущего теста имитировалось спасение экипажа Starliner из воды в сложных условиях.

Starliner предназначен для доставки людей и грузов к космическим станциям на земной орбите. Его первый полет к Международной космической станции должен пройти в беспилотном режиме 17 декабря. Корабль способен доставить в космос до четырех человек, а также оставаться пристыкованным к станции 210 дней.

Как сообщал УНИАН, Boeing сделала еще один шаг на пути к запуску пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner, проведя успешные испытания его системы парашютов.