Facebook создал "облегченную" версию своего приложения для развивающихся стран

Об этом сообщает newsroom.fb.com.

Как говорится в сообщении компании, приложение создано специально для стран с медленным сетевым интернетом.

По словам разработчиков, Facebook Lite занимает меньше 1 Мб, поэтому быстро загружается и устанавливается.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы внедряем Facebook Lite в странах Азии, и в ближайшие недели Facebook Lite будет доступен в некоторых странах Латинской Америки, Африки и Европы", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Facebook включил Республику Малави в свой проект Internet.org, обеспечив африканскую страну бесплатным доступом к базовым онлайн-сервисам.

«Предоставлять людям бесплатный доступ в сеть — правильная вещь. Мы продолжим подключать все больше жителей и стран и не остановимся до тех пор, пока каждый человек в мире не сможет подключиться к интернету», — написал Цукерберг.

Internet.org в настоящее время кроме Малави запущен в 10 государствах: Гватемале, Колумбии, Гане, Замбии, Танзании, Кении, Индии, Бангладеш, Индонезии и на Филиппинах. Число людей, которые впервые воспользовались интернетом благодаря этой инициативе, оценивается в более чем девять миллионов, а количество сервисов, доступных бесплатно, превысило сотню.