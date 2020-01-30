Искусственный интеллект нашел квадратное «здание пришельцев» на Церере

Но умная машина тем самым провалила проверку на то, можно ли использовать ее для поиска внеземных цивилизаций.

В ходе эксперимента, целью которого было испытать искусственный интеллект в поисках внеземной жизни, машина обнаружила необычную «квадратную структуру» внутри «треугольника» на Церере. Это карликовая планета, находящаяся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Как пишет Newsweek, открытие «объекта», который по мнению ученых, создан игрой света и тени, экспериментально доказывает, что искусственный интеллект склонен ошибаться, когда дело доходит до поисков внеземной жизни.

Читайте такжеNewsweek: Невидимые пришельцы, вероятно, живут среди людей

Профессор психологии в Университете Кадиса в Испании Габриэль де ла Торре надеялся увидеть, что искусственный интеллект такой же уязвимый к визуальным трюкам, как и люди. Его вдохновили «яркие пятна», обнаруженные на поверхности Цереры в кратере Окутатор. Эти яркие пятна – это, скорее всего, вулканический лед и выбросы соли. Но когда их впервые открыли, начались широкие дебаты о том, что это может быть.

Одно из пятен содержит ряд геометрических форм. Сравнивая то, как люди и машина интерпретируют эти формы, Де ла Торре надеялся проверить, можно ли использовать искусственный интеллект в будущем для поисков внеземных технологических следов. Если бы искусственный интеллект прошел проверку, это означало бы, что его можно использовать для поисков инопланетян.

Читайте такжеПервая британская астронавтка заявила, что пришельцы существуют

Поскольку машина сделала ту же ошибку относительно Цереры, что и люди, Де ла Торре сделал вывод, что она не может быть полезным инструментом в космических поисках. По словам ученого, хоть искусственный интеллект и имеет многочисленные полезные функции, он может сбить исследование с толку «фальшивыми» находками. Он добавил, что никто в действительности не знает, что такое квадратное образование на Церере. Но, «скорее всего, это лишь игра света и теней», которую нашла машина.