Newsweek: Невидимые пришельцы, вероятно, живут среди людей

Люди сконцентрированы на представлениях о жизни в такой форме, к которой они сами принадлежат, но это не означает, что других вариантов живых организмов не существует.

Жизнь достаточно легко узнать. Она движется, растет, ест, испражняется и размножается. Все просто. Но химик Имперского колледжа Лондона Хелен Шерман, которая стала первой астронавткою Великобритании, допускает, что внеземные формы жизни, которых люди не способны заметить, могут жить среди нас уже сейчас. Как такое возможно?

Хоть жизнь на первый взгляд легко узнать, ей чрезвычайно трудно дать определение. Поэтому ученые и философы много веков спорят на эту тему, - пишет Newsweek. Поскольку согласия нет, существует более 100 определений, что такое жизнь. Альтернативный (хотя и не идеальный) подход описывает жизнь как «химическую систему самообеспечения, способную к дарвиновской эволюции». И это подходит многим случаям, которые нужно описать.

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Отсутствие определения – это большая проблема, когда речь идет о поисках жизни в космосе. Не иметь возможности определить жизнь иначе, чем «мы ее узнаем, когда увидим», означает, что человечество на самом деле ограничивает себя в геоцентрических или даже антропоцентрических идеях относительно того, какими живые формы должны быть. Мечтая о пришельцах, люди часто представляют гуманоидов. Но на самом деле разумная жизнь, которую мы ищем, не обязательно похожа на нас.

Шерман убеждена, что инопланетяне существуют и это, по ее словам, «недвусмысленно». Более того, она рассуждает о них так: «Будут ли они, как вы и я, сделаны из углерода и азота? Возможно нет. Возможно, они просто сейчас здесь. И мы не можем их увидеть».

Такая жизнь существовала бы в так называемой «теневой биосфере». Речь идет не об измерении призраков, а о неоткрытых существах с, вероятно, другой биохимией. Это означает, что мы не можем исследовать или даже замечать их, потому что они за пределами нашей собственной структуры. Если предположить, что нечто подобное существует, тогда теневая биосфера была бы, вероятно, микроскопической.

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Почему же люди до сих пор не нашли ее? Исследование мира микробов ограничено в возможностях, потому что не так много видов крошечных организмов можно культивировать в лабораториях. Это может означать, что, действительно существуют формы жизни, которые мы пока что не заметили. Сейчас ученые могут исследовать ДНК штаммов микробов, которые нельзя культивировать. Но это позволяет лишь обнаружить жизнь в той форме, в которой ее человечество знает и которая имеет ДНК. Если ученые найдут теневую биосферу, не понятно, можно ли будет называть ее «чужой». Это зависит от того, идет ли речь о чем-то межзвездном, или просто о «неизвестном».