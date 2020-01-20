В NASA показали планету с двумя солнцами, обнаруженной телескопом TESS (видео)

До этого времени ученые открыли только 12 планет, орбита которых лежала в системе из двух звезд.

17-летний интерн из Нью-Йорка открыл новую планету на третий же день своей работы в NASA Goddard Space Flight Center. Во время своей стажировки Вольф Цукер получил задание оценивать различия в ясности звезд на основе данных, собранных телескопом TESS.

«Я работал с ученым NASA Веселином Костовым. Вместе мы искали планеты с кратной орбитой в данных TESS», - пояснил Newsweek Цукер.

«Я был поражен, потому что, во-первых, я мог принимать участие в настоящем исследовании, что уже круто. Во-вторых, я мог работать в сфере науки, которая мне действительно нравится. А в-третьих, я был в NASA, и это просто крутое место», - добавил парень.

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Планеты с кратной орбитой – это миры, которые вращаются вокруг двух звезд. Раньше их не обнаруживали в данных TESS. Но на третий день стажировки Цукер смог идентифицировать одну из таких планет в системе звезды, расположенной на расстоянии 1300 световых лет от Земли.

«Я был очень взволнован. Идя на стажировку, вряд ли стоило ожидать, что я найду планеты. Надежда – это, наверное, лучшее слово для такого случая, потому что всего было открыто 12 подобных планет. И это кажется за 10 лет. Так что это не нечто, что невозможно найти. Но они достаточно редки», - сказал Цукер.

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Планета получила название TOI 1338 b. Она в семь раз больше, чем Земля, и вращается вокруг двух звезд в почти одной и той же плоскости. Это означает, что планета регулярно переживает солнечное затмение. В NASA говорят, что сами звезды облетают друг друга примерно за 15 дней.