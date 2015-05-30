Роскосмос в июне назовет дату следующего запуска "Протона-М"
02:54, 30 мая 2015Наука и IT
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Дата запуска следующей ракеты-носителя "Протон-М" Роскосмос озвучит в июне
Роскосмос в июне назовет дату следующего запуска "Протона-М" / Фото Роскосмос
Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Роскосмоса Игорь Комаров, пишет РИА Новости.
"Дату следующего запуска ракеты-носителя "Протон —М" Роскосмос сообщит в течение июня 2015 года", — сказал Комаров.
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В середине мая запуск "Протона" закончился аварией. Как ранее сообщил источник, возможной причиной инцидента стал сбой в работе турбонасосного агрегата, или разрушение подшипника рулевого двигателя третьей ступени ракеты-носителя.
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