Астрономы обнаружили секретный корабль США на орбите Земли

Об этом сообщил один из участников исследовательской группы, передает специализированный сайт Spaceflightnow.com.

«Наблюдатели заметили аппарат на орбите высотой от 312 до 325 километров с наклонением 38 градусов к экватору. На этот раз он находится на более низкой орбите, чем когда-либо ранее», — заявил астроном-любитель Тед Мовчан. Специалист отдельно отметил, что трасса орбиты повторяется каждые два дня, что может говорить о разведывательном характере миссии.

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"Это может свидетельствовать о разведывательном характере миссии или говорить о том, что таким образом кораблем легче управлять", - сказал он.

Программа X-37 существует с 1999 года, в ее рамках запущено четыре аппарата. Задачи первых трех запусков были засекречены полностью. Четвертая миссия, начавшаяся 20 мая, имеет две основные цели — испытание электрического двигателя и наблюдения за материалами в космической среде.