Православная церковь Украины запустит приложение для смартфонов
Православная церковь Украины работает над мобильным приложением, где верующие смогут найти наиболее востребованную информацию.
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Об этом в программе DriveTime на "Громадському радио" сообщил представитель Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Евстратий.
По его словам, приложение будет доступно на операционных системах IOS и Android.
«Это приложение «Моя церковь», где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю, или ближайшему приходу, храму ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации», — отметил Евстратий.
Как сообщал УНИАН, вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года вручил томос об автокефалии главе ПЦУ митрополиту Епифанию.
Напомним, католическая церковь в прошлом году выпустила необычный гаджет eRosary, который поможет верующим регулярно молиться. Устройство выполнено в виде классических четок с распятием.