За 70 лет в космосе загадочно исчезли около 100 звезд – ученые

Астрономы выдвинули несколько предположений относительно причин такой аномалии.

За последние 70 лет в космосе по неизвестным причинам исчезли около 100 звезд.

Об этом заявила международная исследовательская группа, пишет Громадське.

Читайте такжеОдна из самых ярких звезд на небе может взорватьсяАстрономы сравнили звездные карты, которые были созданы в 1950-х годах прошлого века с теми, что были составлены в наши дни. Оказалось, что около 100 звезд, которые были на старых картах просто исчезли.

Ученые выдвинули несколько предположений относительно причин такой аномалии. Кое-кто из них считает, что исчезновение звезд можно объяснить обычными природными явлениями. Например, неудачным перерождением в сверхновые звезды или поглощением их черными дырами. Также есть предположение, что они могли изменить положение и отдалиться.

Другие отмечают, что выявленных аномалий слишком много, чтобы объяснить таким образом все пропавшие звезды. К тому же ни одна из пропавших звезд не проявляла признаки перерождения ни в сверхновую, ни в нейтронную звезду.

Ища альтернативное объяснение обнаруженной аномалии, некоторые ученые предположили, что пропавшие «звезды» могут быть реликтами технологически развитых цивилизаций.

Еще часть исследователей говорит, что большая часть пропавших звезд, скорее всего, просто перешла на следующие этапы своего жизненного цикла. И этот факт вполне может стать интересной темой для будущих исследований.

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