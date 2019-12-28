NASA опубликовала фото "космической рождественской елки"

Звездам всего 100 тысяч лет. Со временем звезды будут отдаляться друг от друга и изменят форму кластера.

Американская организация NASA поделилась фото скопления новообразованных звезд, спрятанных за густой пылью. Кластер напоминает рождественскую елку.

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Молодые звезды в виде розовых и красных пятнышек направлены к центру и повторяют контуры снежинок. Согласно астрономы их так и назвали – «скоплением снежинок».

Звездам всего 100 тысяч лет. Со временем звезды будут отдаляться друг от друга и изменят форму снежинки.

Все звезды с этого пылевого облака считаются частью скопления.

Как сообщал УНИАН, сотрудники NASA впервые зафиксировали разрыв магнитного поля Солнца, а затем его восстановление.