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NASA опубликовала фото "космической рождественской елки"

17:48, 28 декабря 2019
Наука и IT
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Молодые звезды в виде розовых и красных пятнышек направлены к центру и повторяют контуры снежинок / nasa.gov

Американская организация NASA поделилась фото скопления новообразованных звезд, спрятанных за густой пылью. Кластер напоминает рождественскую елку.

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Молодые звезды в виде розовых и красных пятнышек направлены к центру и повторяют контуры снежинок. Согласно астрономы их так и назвали – «скоплением снежинок».

Звездам всего 100 тысяч лет. Со временем звезды будут отдаляться друг от друга и изменят форму снежинки.

Все звезды с этого пылевого облака считаются частью скопления.

Как сообщал УНИАН, сотрудники NASA впервые зафиксировали разрыв магнитного поля Солнца, а затем его восстановление.

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Теги: #космос#NASA