NASA опубликовала фото "космической рождественской елки"
17:48, 28 декабря 2019Наука и IT
125 0
Звездам всего 100 тысяч лет. Со временем звезды будут отдаляться друг от друга и изменят форму кластера.
Молодые звезды в виде розовых и красных пятнышек направлены к центру и повторяют контуры снежинок / nasa.gov
Американская организация NASA поделилась фото скопления новообразованных звезд, спрятанных за густой пылью. Кластер напоминает рождественскую елку.
Читайте такжеКитай провел успешный космический запуск ракеты-носителя (видео)
Молодые звезды в виде розовых и красных пятнышек направлены к центру и повторяют контуры снежинок. Согласно астрономы их так и назвали – «скоплением снежинок».
Звездам всего 100 тысяч лет. Со временем звезды будут отдаляться друг от друга и изменят форму снежинки.
Все звезды с этого пылевого облака считаются частью скопления.
Как сообщал УНИАН, сотрудники NASA впервые зафиксировали разрыв магнитного поля Солнца, а затем его восстановление.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter