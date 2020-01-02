Отпуск на Луне, роботы и обезьяны-слуги: как люди представляли себе 2020 год

Десятилетиями ученые фантазировали о достижениях человечества до этого года, но мало что из этих фантазий действительно сбылось.

Вы опаздываете на работу, потому что забыли установить будильник на часах, встроенных в ваше предплечье. Соскочив с кровати, вы быстренько обнимаетесь с родными, которые живут за тысячи километров, в виртуальной реальности. А потом садитесь в машину, приказывая обезьяне-водителю трогаться. День выдался, конечно же, напряженным. Но по крайней мере до отпуска на Луне осталось всего несколько дней.

Может это и не звучит как описание обычного утра. Но когда-то люди думали, что именно так все и может произойти. Как пишет CNN, история кишит предсказаниями и футуристическими прогнозами. Многие из них были озвучены с необычайной уверенностью, но потом забывались, когда становилось очевидно, что предсказание "промахнулось". Но на пороге третьего десятилетия 21-го века самое время спросить: в каком мире мы себя представляли в 2020-м?

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Темпы технологического развития были молниеносные. И некоторые решающие тенденции прошлого десятилетия были предвиденны с необычайной точностью много лет назад. Впрочем, не все пошло абсолютно так, как люди себе представляли. Согласно утверждениям различных экспертов, ученых и футурологов, до этого момента люди должны были высадиться на Плутоне, а роботы - стирать наши вещи. А еще все мы должны жить по 150 лет.

CNN "перекопало" архивы, чтобы выяснить представления людей о 2020 годе, а также поговорить с теми, кто думал, что уже все знает о будущем. Мысли о том, что роботы вот-вот отберут у людей работу, стали давней тревогой каждого поколения после Второй мировой войны. И к 2020 году все мы должны были бы избавиться от многих занятий в различных сферах.

"Футуристы и эксперты по технологиям говорят, что роботы и искусственный интеллект разного рода станут привычной частью повседневной жизни к 2020 году и почти полностью возьмут на себя физический труд", - говорили в Университете Элон в 2006 году. Но Британский футуролог Иан Пирсон пошел еще дальше.

"Сознание - это лишь еще одно чувство. И именно это мы пытаемся поселить в компьютер", - сказал он британской газете The Observer в 2005 году.

"По моему мнению, вполне возможно создать сознательный компьютер со сверхчеловеческим уровнем интеллекта до 2020 года. Он точно будет иметь эмоции. Если бы я летел на самолете, я бы хотел, чтобы компьютер боялся разбиться не меньше, чем я. Чтобы он сделал все, чтобы оставаться в воздухе", - добавил он.

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И вот 2020 год наступил. Но самолеты до сих пор не стали такими же эмоциональными, как их пассажиры.

"Все не развивается так быстро, как я думал. Искусственный интеллект показал значительный прогресс в начале века. Поэтому мы прогнозировали, что к 2015 году у нас будут сознательные машины, которые будут умнее, чем люди", - сказал Пирсон CNN теперь.

По его словам, произошла большая рецессия, которая отбросила все немного назад.

"Я бы сказал, что искусственный интеллект развивался на 35-40% медленнее, чем мы думали", - добавил Пирсон.

Вместе с тем, он отметил, что на данный момент компьютеризированные коллеги уже инфильтрировались в рабочую среду многих компаний.

"Вы можете пойти на некоторые автомобильные заводы и не увидеть там людей вообще", - сказал он.

Впрочем, роботы все же наступают. Журнал MIT Technology Review попытался отследить каждое сообщение о влиянии автоматизации на рабочую силу. И таких сообщений достаточно много. Они рассказывают о различных эффектах: от умеренных изменений на рабочих местах до полной автоматизации рабочей силы с различным уровнем тревоги. В 2009 году Пирсон также рискнул заявить, что до 2020-го все будут носить "активную кожу". То есть электроника будет "напечатана" на поверхностных тканях нашего тела, чтобы отслеживать данные о здоровье. Он также говорил что технология также будет "получать сигналы от нервов и записывать их, возможно повторно отсылать их с более поздними данными, чтобы можно было записывать и воспроизводить чутье". По его мнению, так можно было "чувствовать объятия партнера, будучи в отъезде".

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Сегодня ученый говорит, что такой продукт не требовал бы сложных технологий для создания.

"Мы видели, как такое можно сделать еще 20 лет назад. Но этого не произошло, потому что не так много инженеров и компаний заинтересовались этим направлением", - сказал Пирсон.

Футурист считает, что примерно 85% его предсказаний сбылись. Обмен текстовыми сообщениями и господство социальных сетей он считает своими лучшими догадками. Впрочем, некоторые тенденции он не заметил. В частности, Пирсон признал, что рост беспокойства людей климатическими изменениями удивил его. Но футурист не стесняется делать новые предсказания. К 2030 году, по его мнению, распространенные мечты об автомобиле, которому не нужен водитель, не оправдаются. Дешевле и реальнее он считает переход на автоматизированные дороги, которые будут "возить" автомобили с пассажирами на высокой скорости.

"Можно превратить целый город за считанные недели в умный город, в котором будет очень дешевый транспорт. Это принесет фантастическую выгоду для общества и окружающей среды", - сказал Пирсон.

CNN также вспоминает, что футурист Рэй Курцвайль регулярно прогнозировал отказ человечества от потребления пищи до 2020 года.

"Миллиарды крошечных наноботов в кишечном тракте и крови смогут добывать нужную нам пищу", - писал он в 2004 году в своей книге "Фантастическое путешествие: Жить достаточно долго, чтобы жить вечно". Курцвайль прогнозировал, что наноботы приведут к тому, что люди откажутся от значительной части продуктов, которую потребляют сегодня. Впрочем, крошечные роботы до сих пор не заменили еду. Впрочем, некоторые прогнозы об изменениях в том, как мы питаемся, в какой-то степени сбылись.

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В 1913 году в выпуске New York Times был долгосрочный прогноз от Американской ассоциации упаковщиков мяса, которой больше не существует. Статья имела заголовок: "Вегетарианство нам грозит". Заглядывая "глубоко в мрачное будущее", автор предостерегал, что в 21 веке американцы забудут про мясо и начнут жить "на рисе и овощах". Статья описывала "страшную судьбу" общества, которую можно отвернуть только "научив американских фермеров, что выращивать больше скота - это необходимо". И вот спустя столетие после той публикации вегетарианство и веганство действительно процветают и становятся популярнее. Многие ученые также предостерегают, что людям лучше сократить потребление мяса ради борьбы с изменением климата.

Кроме диеты, в 2000 году Курцвайль предполагал, что компьютеры становятся "в основном невидимыми" и "встроенными везде: в стены, столы, кресла, одежду, ювелирные украшения и тела". И все это произойдет до 2020 года. Он был одним из футуристов, которые предусматривали, что умные очки и контактные линзы заменят телефоны. Google действительно попытался сделать нечто подобное. Но устройство не было встречено с восторгом в обществе. Какие еще изменения, прогнозируемые много лет назад, на самом деле осуществились?

Питер Шварц и Питер Лейден в журнале Wired в 1997 году писали, что к этому времени электронные системы голосования, которые позволят выбрать политических лидеров не выходя из дома, станут возможными. В 2000 году Эрик Хезельтайн писал в журнале Discover, что письменная подпись станет "чудачеством" до 2020 года. Вместо него будут биометрические удостоверения личности. Также будут системы авторизации по отпечаткам пальцев, сетчатке и голосу. Современные смартфоны действительно используют все три перечисленные технологии.

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Впрочем, в том же журнале Джозеф Д'Агнес писал, что люди не смогут сесть на самолет без сканирования сетчатки глаза. А основатель Лаборатории искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом университете Марвин Минский считал, что в 2020 году люди на черном рынке будут покупать услуги по генетическим манипуляциям, чтобы увеличивать срок своей жизни или чтобы незаконно купить новые "способности мозга".

CNN вспоминает, что когда-то говорили, что чужие страны - это уже прошлое. А в будущем люди будут ездить в отпуск на другие планеты с курортами и отелями. Десятилетиями футуристы прогнозировали появление доступных каникул в космосе.

"Оглядываясь на то, о чем люди говорили в 60-х и 70-х,космический туризм был мечтой довольно долго", - говорит основатель консалтинговой фирмы в сфере космоса Astralytical Лора Форчик.

"Вспомните фильм Стенли Кубрика, где Пан Эм возил туристов в разные места", - сказала она, имея в виду фильм "2001: Космическая Одиссея".

В 2009 году, казалось, человечество оказалось на пороге прорыва. А ряд компаний и людей высказывали желание превратить 2010-е годы в десятилетие космического туризма.

"К 2020 году мы увидим, как частные лица будут кружить вокруг Луны", - сказал Эрик Андерсон из компании Space Adventures в 2009 году.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск зашел еще дальше.

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"Я рискну сказать, что до 2020 года будут серьезные планы завезти людей на Марс", - сказал он.

"В 2001-2009 году люди видели, что это становится реальностью. Они думали, что осталось совсем не много", - сказала Форчик.

Впрочем, космический туризм оказался одновременно и близким, и далеким. Семь человек заплатили за то, чтобы полететь в космос в течение первого десятилетия 21 века. Но орбитальные туристические полеты прекратились в 2009-ом. Задержка с запуском рейсов заставила сотни людей, которые записались в космические путешественники, ждать.

"Тогда мне говорили: "В следующем году", - снова и снова", - сказал журналист Джим Клэш, который купил билет на полет Virgin Galactic в 2010 году за 200 тысяч долларов.

"Я думал, что к 2020 году мы будем летать туда регулярно. Я должен был стать пассажиром №610. Это довольно далеко в списке", - сказал он.

CNN пишет, что в 1964 году RAND Corporation составила долгосрочный отчет, опросив 82 экспертов в различных сферах и сформулировав ряд предсказаний. Если бы они были правы, то в 2020 году мы бы имели налаженную систему связи с инопланетянами и путешествовали бы. Наша жизнь увеличилось бы на 50 лет, а Марс был бы уже никому не интересным. Люди еще до середины 1980-х высадились бы там. А в 21 веке их бы интересовала Венера, спутники Юпитера. Они бы полетели на Плутон, который в те времена все еще считали планетой.

"Примитивные формы искусственной жизни будут созданы в лаборатории. Появится универсальный язык. А на Луне начнется добыча и производство топлива", - говорилось в отчете RAND.

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Наиболее причудливым предвидением в отчете организации было утверждение, что к 2020 году люди будут разводить животных, в частности обезьян, для выполнения ежедневной домашней работы. Очевидно, это утверждение воспринимали серьезно. Через три года после публикации в 1964 году нобелевский лауреат по химии Гленн Сиборг повторил его в своей речи перед Национальным женским клубом в Вашингтоне.

"В 21 веке в тех домохозяйствах, у которых не будет робота в кладовой для веника и швабры, будет жить обезьяна, чтобы убирать и вести садовые дела. Также использование хорошо тренированных обезьян как семейных водителей может сократить количество автомобильных аварий", - говорил ученый.

2020 год не будет виглядеть так, как люди себе фантазировали. Но быстрое развитие интернета и различных технологий сделало бы так, что ученые из 1960-х тоже бы не узнали этот мир.