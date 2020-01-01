Магнитные бури январь 2020: самые опасные дни в январе

В какие дни января 2020 года ожидаются всплески солнечной активности и серьезные магнитные бури – читайте в нашем материале.

Магнитные бури в январе нагрянут четыре раза. Все вспышки на солнце произойдут в первой половине месяца.

Первые колебания прогнозируются сразу после Нового года – 1 и 2 января.

Согласно календарю, в первые дни января наблюдается период повышенной активности космических вспышек. Если в этот момент чувствуете резкое ухудшение состояния, сонливость, чувствительность, значит поддаетесь влиянию этих колебаний. На примере одного месяца проследить точное влияние практически невозможно, поэтому нужно составить расписание магнитных бурь на январь 2020, а также сопоставить его с расписанием еще 3-4 месяцев, фиксируя при этом все процессы организма. Ведь все эти явления космоса вполне ожидаемы и реальны.

Магнитные бури в январе 2020

1 и 2 января

6 января

10 января

Магнитные бури в январе 2020 года не будут экстремальными, но метеозависимые люди могут их ощутить.

В эти дни могут начаться сильные головные боли, скачки давления, слабость, сонливость или бессонница.

Напомним, в период колебаний магнитного поля нужно более тщательно следить за своим здоровьем. Распорядок вспышек на солнце по дням и часам поможет подготовиться к изменениям, избежать резкого ухудшения состояния, и предотвратить нервозность.

Головная боль

Одним из основных и наиболее распространенных вариантов влияния геомагнитных вспышек на состояние здоровья человека является головная боль. Поддаются боли люди старшего возраста, или со слабой иммунной системой, дети, подростки и молодежь.

Артериальное давление

Чаще всего от такого явления страдает нервная система, которая в период повышенной метеоактивности становится уязвимой и незащищенной. В период интенсивных магнитных бурь люди разных возрастов в несколько раз чаще обращаются к докторам, а количество вызовов помощи на дом увеличивается почти в два раза.

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Магнитные бури могут влиять на отдельные органы вашего организма

пищеварительная система;

гормональный фон;

печень;

нервная система

сердце;

почки и т.д.

Но также в неблагоприятные дни может страдать самочувствие в целом, без точечных влияний.

Неблагоприятные дни в январе

Наиболее неблагоприятные дни в январе 2020 года попадают на первую треть месяца – это 1-2 января, 6 января и 10 января. Для метеозависимых эти даты могут стать наиболее небезопасными, так как Земля и Солнечная система входят в активную фазу взаимодействия. Ожидается скопление магнитных бурь, и перепады в уровне геомагнитного облака. Чтобы магнитные бури на январь 2020 не оказались внезапными и опасными, советуют внести в календарь отметки, заранее к ним подготовиться, выполняя список рекомендаций.

Как улучшить состояние при магнитных бурях

Этот вопрос волнует многих, следовательно, и информации по данному поводу сегодня очень много. Но медиаграмотность должна быть на первом месте, доверять стоит только проверенным источникам и надежным врачам. Далее приведены наиболее действенные, практичные и универсальные советы, которые помогут избежать казусов и стремительного ухудшения самочувствия в период вспышек на солнце в январе 2020 года.

Советы как себя вести при магнитных бурях в январе 2020

Не отказываться от привычного темпа жизни (если вы здоровы и нет никаких противопоказаний).

Оградить себя от перепадов настроения и избежать чрезмерной эмоциональности.

Не переутомляться.

Воздержаться от употребления еды или напитков, которые бы расширяли сосуды.

Все лекарственные препараты принимать строго по назначению лечащего врача.

Соблюдать стабильный режим дня.

Заботиться о здоровом сне.

Избежать в дни повышенной космической активности перелетов и длительных поездок.

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Как пережить опасные дни января 2020

Специалисты советуют нормально питаться и отдыхать достаточное количество времени задолго до наступления опасных ней января 2020. Состояние хронической усталости может сделать метеозависимым даже того человека, который ранее относил себя к категории крепких и устойчивых к изменениям в природе.

Следите за гигиеной, чтобы оградить себя от возможных вирусов и болезней — во время неблагоприятных дней все симптомы только усиливаются, что явно не поднимает дух и не придает сил.

Отвлекайтесь на занятия, которые любите, и на людей, которые вам приятны — любая нотка позитива спасет ситуацию.

Дышите свежим воздухом полной грудью и не отказывайте себе в исполнении капризов — так пережить опасный период вы сможете с минимальными потерями.

Магнитные бури: что это такое, как влияют на организм и как уберечься - видео