Новый метод позволяет получить живое потомство, которое, по предварительным исследованиям, не отличается от животных, выведенных естественным путем.

Китайские ученые создали живое существо из искусственной клетки. Они также доказали, что этот метод безопасен и позволяет получить живое потомство, которое, по предварительным исследованиям, не отличается от животных, выведенных естественным путем.

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Как сообщается, changeua, для репрограммирования исследователи выбрали гранулезу — клеточную оболочку, которая окружает яйцеклетку и вместе с ней выходит в маточную трубу во время овуляции.

Исследования показали, что клетки гранулезы могут проявлять свойства стволовых клеток.

Ученые попытались репрограммировать их с помощью сигнальных небелковых веществ.

Они предположили, что их метод позволит получить безопасные с генетической точки зрения половые клетки.

В результате были получены «индуцированные плюрипотентные стволовые клетки», которые обладали всеми свойствами эмбриональных клеток — из них ученые и сформировали яичники.

Эффективность оплодотворения была на уровне 40–50%.

Специалисты смогли вывести пятерых мышат, четверо из которых смогли принести потомство.

Исследователи подтвердили, что процедура полностью безопасна, и в будущем она сможет помочь людям с бесплодием.

«Мы впервые смогли превратить клетки гранулезы в ооциты, это очень важная работа в области развития репродуктивной биологии. Теперь мы можем подтвердить, что можно удачно вырастить здоровые организмы без участия яйцеклетки», — отметил Линь Лю, один из авторов исследования.