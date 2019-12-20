Научным прорывом года стал первый в истории снимок тени черной дыры – Science (фото)

А вот эпидемию кори в Украине признали одним из главных научных разочарований 2019-го.

Снимок тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 был признан американским журналом Science главным научным прорывом года.

Об этом пишет Esquire.

Читайте такжеУченые поняли причину таяние льда на вершине Эвереста в морозОтмечается, что фотография была сделана с помощью комплекса Event Horizon Telescope, который представляет собой виртуальную обсерваторию-интерферометр, объединяющую мощности нескольких самых чувствительных микроволновых радиообсерваторий мира.

Победителем в номинации «Прорыв года» по версии читателей журнала стал «портрет» денисовского человека. Ученые смогли воссоздать его облик после того, как нашли и проанализировали фрагмент челюсти денисовца.

В список важных открытий года также вошли сделанные зондом New Horizons снимки карликовой планеты 2014 MU69, первые лекарства от лихорадки Эбола и муковисцидоза, новые прорывы в разработке игровых видов искусственного интеллекта.

А вот главными научными разочарованиями года стали резкое снижение численности птиц на территории Северной Америки, эпидемии кори на Мадагаскаре, в США, Демократической Республике Конго и в Украине, которые связаны с тем, что люди массово отказываются от вакцинации, а также пожары в Амазонке и нежелание политиков из многих стран первого мира бороться с глобальным потеплением.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые выяснили, почему и где вымерли последние люди вида Homo erectus.