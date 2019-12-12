На серверы группы 1+1 медиа была совершена DDoS-атака

Специалисты службы безопасности холдинга находятся на финальном этапе выяснения информации относительно заказчиков DDoS-атаки.

Сегодня, 12 декабря, серверы группы 1+1 медиа подверглись DDoS-атаке. По состоянию на 16:30 технические специалисты группы смогли помешать противоправным действиям злоумышленников и оперативно восстановить работу серверов информационной системы и выйти в эфир с выпуском ТСН в 16:45.

Специалисты службы безопасности холдинга уже на финальном этапе выяснения информации относительно заказчиков DDoS-атаки. Оборудование локализовано для расследования.

Группа 1+1 медиа уверяет, что будет делать все для того, чтобы ее зрители всегда получали актуальный и качественный контент, а те, кто пытается помешать этому, несли ответственность.

Уверены, что сегодняшний эфир ток-шоу «Право на власть», гостем которого станет президент Украины Владимир Зеленский, пройдет без помех.