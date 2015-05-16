NASA показали вращения спутников Нептуна

Из данных наблюдений NASA составило видео. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на сайт агентства.

Видео продолжительностью 34 секунды содержит более 101580 изображений, полученных станцией Kepler в период с ноября 2014 года по январь 2015 года.

На нем Нептун вместе со своим крупнейшим спутником — Тритоном, который вращается с периодом в 5,8 дня вокруг планеты — появляется на 15-й день наблюдений, а на 24-й становится заметна Нереида, которая вращается вокруг Нептуна с периодом в 360 дней.

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Ученые надеются использовать полученные в ходе наблюдений над Нептуном данные для определения периодических изменений в его атмосфере и изучения внутренней структуры планеты.

Восьмая и самая далекая планета Солнечной системы в 17,2 раза тяжелее Земли и имеет в 3,9 раза больший радиус. Ледяной гигант находится на расстоянии 30 астрономических единиц от Солнца, вокруг которого полный оборот совершает за 164,79 года.

Каменно-ледяное ядро Нептуна окружает мантия из воды, аммиака и метанового льда, покрытая атмосферой из водорода, гелия и метана. Планету окружают более десятка спутников, на долю самого крупного из них — Тритона — приходится более 99 процентов их массы.