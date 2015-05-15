За последние четыре года в Украине стало вдвое больше читателей электронных книг

Об этом сообщается в исследовании представительства аналитической компании TNS в Украине.

Согласно исследованию, чаще всего электронные книги используют украинцы в возрасте 12-24 года (доля - 24,6% респондентов). В возрасте 45-65 лет только 5,5% граждан предпочитают читать книги в электронном формате, а 70,7% читают печатные издания.

Читайте такжеFacebook обеспечил бесплатным интернетом миллиард человек«Несмотря на развитие интернета и популярность электронных книг, украинцы предпочитают читать все же бумажные издания. Процент украинцев, которые читают печатные книги, незначительно упал с 64,5% в 2011 году до 62% в 2014 году», - отмечается в сообщении.

В исследованиях, которые проводились начиная с 2010 года, принимали участие 10 тыс. граждан Украины в возрасте 12-65 лет в городах с населением свыше 50 тыс. лиц (кроме территории Крыма).

Справка УНИАН. Представительство компании TNS в Украине является одной из крупнейших компаний в области маркетинговых исследований. Компания TNS работает в более чем 80 странах. С осени 2008 года TNS входит в состав Kantar Group, исследовательского подразделения международного рекламно-коммуникационного холдинга WPP.