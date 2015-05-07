Названо место падения фрагментов российского "Прогресса"
18:02, 07 мая 2015Наука и IT
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Обломки космического грузовика "Прогресс М-27М", вероятно, упадут в пятницу, 8 мая, в Индийский океан.
Обломки "Прогресса" упадут в Индийский океан / kosmos-x.net.ru
Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли России.
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"Предположительно, обломки "Прогресса" упадут в пятницу в Индийский океан ближе к берегам Африки (севернее Мадагаскара)", - сказал он.
Между тем пресс-служба Роскосмоса уточнила время прекращения существования космического грузовика: "По расчетам специалистов Роскосмоса, "Прогресс М-27М"… прекратит существование 8 мая 2015 года ориентировочно с 01.13 до 04.51 мск".
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