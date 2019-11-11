SpaceX запустила на орбиту ракету с 60 спутниками Starlink (видео)

18:23, 11 ноября 2019
Наука и IT
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SpaceX провела исторический пуск Falcon 9 / Иллюстрация REUTERS

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Трансляция пуска велась на Youtube-канале SpaceX. Запуск состоялся на на мысе Канаверал, штат Флорида.

В компании сообщили, что элементы ракеты-носителя применяются вовсе не впервые. Первая ступень ракеты использовалась трижды, в миссиях по запуску спутников Iridium-7, SAOCOM-1A и Nusantara Satu.

Обтекатель ракеты ранее применялся при выводе на орбиту спутника Arabsat-6A ранее в нынешнем году.

Первая ступень Falcon 9 после отделения должна была приземлиться на беспилотную платформу “Of Course I Still Love You”, которая находилась в Атлантическом океане.

Starlink – проект компании SpaceX, который преследует цель создать в мире дешевое и доступное интернет-покрытие.

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Теги: #SpaceX#запуск Falcon 9