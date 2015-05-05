В центре Млечного Пути находится "звездное кладбище" - ученые

Ученые при помощи телескопа NuSTA (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) обнаружили в центре нашей галактики следы уникального рентгеновского излучения, которое раньше не фиксировалось.

Как считают астрономы, данное рентгеновское излучение испускается умирающими звездами, которые уже израсходовали свои запасы ядерного топлива, сообщает ZN.UA.

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"Мы наткнулись на нечто особое, находящееся в области центра нашей галактики. И если это действительно является звездным кладбищем в том виде, в котором мы его представляем, то дальнейшее изучение даст нам в руки массу новой информации, которая позволит найти ответы на некоторые вопросы. Что точно представляют собой "останки" звезд? Как он погибли? И что происходит там в настоящее время?", - говорит глава исследовательской группы Крестин Перес.