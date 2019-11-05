Sony сняла в Киеве рекламный ролик для своей приставки

На видео можно увидеть кадры с Позняков, улицы Саксаганского и Дворца спорта.

Sony обнародовала новый рекламный ролик, посвященный PlayStation 4.

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В нем персонажи наиболее популярных игр для этой консоли, в том числе God of War, Fortnite и FIFA, попадают на улицы Киева.

Ролик начинается с появления виверны из Monster Hunter World на проспекте Миколи Бажана, далее действие перемещается на многоэтажную парковку с героями Crash Team Racing Nitro-Fueled. После этого людей с остановки на улице Саксаганского забирает автобус из Fortnite, а мимо случайных прохожих около Дворца спорта проносятся модели футболистов из FIFA.

PlayStation 4 вышла в ноябре 2013 года. Спустя шесть лет ее признали второй консолью по количеству проданных копий в истории - по данным Sony пользователи приобрели 102,8 млн устройств. Ранее компания официально анонсировала PS5, релиз намечен на конец 2020 года.