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Sony сняла в Киеве рекламный ролик для своей приставки

10:27, 05 ноября 2019
Наука и IT
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Sony сняла рекламное видео на улицах Киева \ скриншот с видео

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В нем персонажи наиболее популярных игр для этой консоли, в том числе God of War, Fortnite и FIFA, попадают на улицы Киева. 

Ролик начинается с появления виверны из Monster Hunter World на проспекте Миколи Бажана, далее действие перемещается на многоэтажную парковку с героями Crash Team Racing Nitro-Fueled. После этого людей с остановки на улице Саксаганского забирает автобус из Fortnite, а мимо случайных прохожих около Дворца спорта проносятся модели футболистов из FIFA.

PlayStation 4 вышла в ноябре 2013 года. Спустя шесть лет ее признали второй консолью по количеству проданных копий в истории - по данным Sony пользователи приобрели 102,8 млн устройств. Ранее компания официально анонсировала PS5, релиз намечен на конец 2020 года.

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Теги: #Киев#реклама#Sony