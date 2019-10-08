Игровая консоль PlayStation 5 выйдет в 2020 году: разработчики раскрыли подробности

PlayStation 5 будет поставляться с новыми геймпадами, которые отличаются переработанной системой вибрации.

Компания Sony выпустит игровую консоль нового поколения под названием PlayStation 5 в конце 2020 года.

Официальное название и дату выхода устройства подтвердили журналистам Wired представители компании.

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Новая консоль будет построена на процессоре Rizen от AMD и будет поддерживать технологию трассировки лучей на аппаратном уровне. Устройство получит емкий и быстрый SSD-накопитель.

PlayStation 5 будет поставляться с новыми геймпадами, которые отличаются переработанной системой вибрации. Кроме того, некоторые кнопки при нажатии будут демонстрировать различный уровень сопротивления, который смогут программировать разработчики игр.

Устройство также получит новый интерфейс и систему гибкой установки игр. К примеру, пользователи смогут загрузить только однопользовательскую кампанию, оставив мультиплеер на потом.

О ценах на новое устройство пока ничего не известно.

Напомним, в апреле главный архитектор консоли нового поколения от Sony Марк Церни в интервью Wired поделился первыми подробностями о будущей приставке.

Сообщалось, что консоль будет иметь обратную совместимость с PlayStation 4 и не планируется для выхода в 2019 году.