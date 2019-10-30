Ученые выяснили скорость, с которой мозг узнает песни

Данные о реакции мозга на знакомые раздражители могут помочь ученым лучше понять распространенные нарушения, такие как болезнь Альцгеймера.

Человеческий мозг узнает знакомую песню всего лишь за 100 миллисекунд, на что указывают результаты нового исследования. В нем приняли участие 22 добровольца, которые прослушивали фрагменты музыкальных композиций продолжительностью лишь секунду.

Как пишет Newsweek, исследователи из Лондонского университета проигрывали фрагменты песен 10 участникам эксперимента. Некоторые фрагменты были им знакомы, некоторые казались похожими на любимые песни, а некоторые были абсолютно неизвестными. Еще 12 добровольцев не знали все песни. Они выполняли роль контрольной группы.

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Ученые следили за реакцией зрачков добровольцев, когда они слушали фрагменты. Поскольку это указывает на мозговые процессы, а также умственную активность. За 100-300 миллисекунд после прослушивания короткой части знакомой песни зрачки расширялись. В части мозга, ответственной за память, тоже наблюдалась активность.

Исследуя то, как мозг обрабатывает знакомые раздражители, ученые хотят пролить свет на состояния, связанные с памятью, такие как приобретенное слабоумие, включая болезнь Альцгеймера. Люди с такими проблемами часто помнят любимую музыку, несмотря на потерю иных воспоминаний.