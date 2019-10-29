В NASA показали космическое «призрачное лицо», образованное столкновением двух галактик

Каждый «глаз» на фото – это ядра довольно больших галактик, которые со временем объединятся в одну систему.

Фото «призрачного лица», образованного «титаническим» столкновением двух массивных галактик за 700 миллионов световых лет от Земли, опубликовали NASA и Европейское космическое агентство накануне Хэллоуина.

Галактики занимают такие позиции, что складывается впечатление, будто «сверхъестественная пара блестящих глаз смотрит в нашем направлении». А круг молодых звезд образует очертания лица. Об этом пишет Newsweek, цитируя заявление команды телескопа Hubble.

Фото столкновения галактик было сделано 19 июля в рамках программы, которая фотографирует Вселенную, когда возникает «окно» в графике научного использования телескопа. Такая «промежуточная» программа главным образом следит за взаимодействием галактик. Таким образом ученые получают образцы, которые позволяют им проследить увеличение галактик путем слияния.

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Столкновение на фото происходит в системе под названием Arp-Madore 2026-424. Его участники примерно одинакового размера. А их столкновение ученые называют «титаническим». Каждый «глаз» на фото – это ядро галактики. «Нос и рот» сделаны из кластеров новообразованных звезд. А контуры «лица» составляют молодые голубые звезды.