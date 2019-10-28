После наблюдений за Гигией астрономы решили, что космический объект нужно переклассифицировать.

Один из крупнейших астероидов Солнечной системы оказался карликовой планетой. Гигиея, радиус которой составляет 473 километра, — это четвертый крупнейший объект в поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером.

Он сформировался во время большого столкновения более двух миллиардов лет назад. Те события привели к образованию одной из крупнейших групп астероидов, — пишет Newsweek. Несмотря на то, что Гигиея была открыта еще в 1849 году, за ней никогда не наблюдали с помощью систем с высоким разрешением, чтобы выяснить состав объекта или форму.

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С помощью «Очень большого телескопа» (VLT) Европейской южной обсерватории ученые во главе с астрономом Пьером Вернаццой из Лаборатории астрофизики Марселя обнаружили, что Гигиея – сферический объект. А его состав подобный тому, который был обнаружен у карликовой планеты Церера.

Чтобы объект признали карликовой планетой, он должен соответствовать определенным критериям. Прежде всего, он должен вращаться вокруг Солнца, не быть спутником планеты и должен быть окружен другими скалистыми фрагментами. Наконец, объект должен быть достаточно большим, чтобы приобрести сферическую форму под действием собственной гравитации.

Вернацца и его коллеги утверждают, что Гигея соответствует всем требованиям. А значит ее нужно переклассифицировать и перенести из категории астероидов в карликовые планеты. Если это произойдет, Гигиея станет самой маленькой карликовой планетой Солнечной системы.