Нейросеть учится расшифровывать древнегреческие письмена
Искусственный интеллект учится расшифровывать древнегреческие гравюры, и делает это лучше людей.
Об этом пишет NewScientist.
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Пока программа заполняет пробелы в словах и может быть полезна как вспомогательный инструмент в работе ученых.
Яннис Ассаэль и его коллеги обучали нейронную сеть отгадывать пропущенные слова или символы в греческих надписях на камне, керамике и металле возрастом от 1500 до 2600 лет.
Искусственный интеллект научился распознавать узоры в 35 000 памятках с тремя миллионами слов. Шаблоны для нейросети состоят из контекста, в котором появляются разные слова, грамматика, а также форма и компоновка надписей.
Программа предлагает ученым до 20 различных предложений, которые могли бы устранить пробел, а ученые уже из списка выбирают наиболее подходящее.
Как сообщал УНИАН, ученые предостерегают, что 3D-печать потенциально может помочь с распространением оружия массового уничтожения.