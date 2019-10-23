Нейросеть учится расшифровывать древнегреческие письмена

Пока программа заполняет пробелы в словах и может быть полезна как вспомогательный инструмент в работе ученых.

Искусственный интеллект учится расшифровывать древнегреческие гравюры, и делает это лучше людей.

Об этом пишет NewScientist.

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Пока программа заполняет пробелы в словах и может быть полезна как вспомогательный инструмент в работе ученых.

Яннис Ассаэль и его коллеги обучали нейронную сеть отгадывать пропущенные слова или символы в греческих надписях на камне, керамике и металле возрастом от 1500 до 2600 лет.

Искусственный интеллект научился распознавать узоры в 35 000 памятках с тремя миллионами слов. Шаблоны для нейросети состоят из контекста, в котором появляются разные слова, грамматика, а также форма и компоновка надписей.

Программа предлагает ученым до 20 различных предложений, которые могли бы устранить пробел, а ученые уже из списка выбирают наиболее подходящее.

Как сообщал УНИАН, ученые предостерегают, что 3D-печать потенциально может помочь с распространением оружия массового уничтожения.